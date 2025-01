Una notte coi Nirvana. Al Socjale il ritorno delle atmosfere grunge

Il batterista Will Hunt torna sul palco per ridare vita alla band culto per eccellenza, i Nirvana, che con il loro sound grunge rivoluzioneranno l’orecchio musicale del pubblico degli anni ’90.

Le note del trio formatosi a Seattle per volontà del frontman Kurt Cobain rivivranno stasera sul palco del Teatro Socjale di Piangipane grazie a Hunt, accompanato sul palco da Clauton Sturgen, a voce e chitarra, e a Steve Armeli al basso.

"Portare il nostro tributo ai Nirvana in Italia è sempre un’esperienza emozionante e piena di divertimento – racconta Will Hunt –. È un vero onore per noi ripercorrere, come in un viaggio, la musica di una band che ha lasciato un segno indelebile su intere generazioni. L’energia che si crea con il pubblico è semplicemente contagiosa, e non vediamo l’ora di tornare in Italia per ritrovare quelli che ormai consideriamo veri amici. Questo tour rappresenta un’occasione speciale per rendere omaggio a Kurt Cobain e alle sue canzoni indimenticabili".

La band di Will Hunt "ha conquistato consensi anche a livello internazionale – ricorda il Socjale – grazie alla sua straordinaria energia e alla capacità di ricreare fedelmente l’atmosfera dei concerti dei Nirvana. Ogni esibizione regala al pubblico la sensazione di rivivere i momenti epici della leggendaria band di Seattle".

Il concerto, organizzato da Relive, sarà ad ingresso gratuito, aperto a tutti, dunque non solo ai soci Arci.

Nella pausa immancabili i cappelletti del Socjale.