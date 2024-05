‘Una scuola sostenibile’ per ricordare Giancarlo Cerini

Verrà presentato venerdì alle 20.45, nella scuola seconda Strocchi, in via Carchidio 5, il volume ‘Una scuola sostenibile. Itinerari pedagogici e tendenze evolutive’, a cura di Nicola Serio. "Un’occasione per riflettere, nella terra dove Giancarlo Cerini nacque ed espletò parti importanti del suo magistero – scrivono gli organizzatori – su dove stia andando la nostra scuola, forte del suo patrimonio culturale pedagogico, particolarmente ricco in Romagna. Nel libro sono presenti alcuni dei temi pedagogici più attuali della scuola, intesa quale luogo di cultura, di libertà, di esercizio ai valori democratici, spazio dove si apprende ad amare il sapere e la conoscenza".

Giancarlo Cerini, storico dirigente scolastico e ministeriale scomparso nel 2021 a 70 anni, direttore della rivista ‘Insegnare’, fu un nume tutelare in ambito pedagogico per le sue molte pubblicazioni sullo stato della scuola pubblica in Italia, e sulle sue prospettive in chiave futura. Fu impegnato in particolare nella stesura delle linee pedagogiche per i bambini da zero a 6 anni, convinto assertore che sono gli asili e le materne i luoghi in cui prende avvio il processo di apprendimento. Alla presentazione prederanno parte Giuseppe Toschi, Lucia Balduzzi, Gabriele Boselli, Agostina Melucci, la dirigente scolastica Maria Saragoni, e Loretta Lega, presidente del Centro Studi Cerini.