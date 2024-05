"Un’edicola non si sposta a piacimento"

Buongiorno, non era mia intenzione intervenire, ma purtroppo devo farlo poichè si tira in ballo la sede della mia azienda, anche se non capisco cosa c’entra con l’arredo della piazza e quantomeno con i bidoni dei rifiuti.Voglio tranquillizzare la vostra intervistata, circa la cosiddetta posizione centrale del chiosco sede dell’attività della mia azienda, e dico la mia. E’ in quella posizione da circa 80 anni ed è perfettamente in regola. Non è una fioriera, che si sposta a piacimento ma un manufatto di un certo pregio dai costi molto elevati. Credo inoltre che visti i tempi le edicole siano un patrimonio da salvare anzichè criticare. E non dimentichiamo la fatica che il sottoscritto fa per garantire il servizio di apertura tutti i giorni ininterrottamente da anni, senza ferie né feste. Scusate l’intrusione, ma credo che il mio luogo di lavoro meriti più rispetto.

Marcello Muzi