Università per adulti di Lugo, nuova sede per i corsi d’arte

L’Università per Adulti di Lugo ha una nuova sede per i corsi di disegno, pittura e mosaico. È stata infatti inaugurata la sezione distaccata dell’Università condivisa con l’associazione dei "Musivari" nell’ex centro civico di Ca’ di Lugo in via della Resistenza, 2, messo a disposizione dal Comune in "comodato gratuito" a fronte del pagamento delle utenze. A celebrare l’importante evento erano presenti la vice presidente dell’Università per adulti Anna Poles, il docente del corso di pittura, Michele Andalò, e la presidente della compagnia dei "Musivari" Elisa Simoni oltre ad uno dei corsisti, Efrem Bardelli ai quali si sono aggiunti il vicesindaco Luigi Pezzi e l’assessora alla cultura Anna Giulia Gallegati in rappresentanza dell’amministrazione comunale, oltre a Don Leonardo Poli che ha benedetto i locali. In seguito al disvelamento della targa Cà dell’arte, posizionata all’ingresso, alcuni ragazzi della Scuola comunale di musica Malerbi, si sono esibiti in un concerto con strumentisti e cantante. La presenza dell’Università per Adulti nel tessuto cittadino continua anche con attività di altro genere sempre legate al mondo della scuola e della formazione. Recentemente l’associazione ha donato un pianoforte a mezza coda Yamaha al Liceo "G.Ricci Curbastro" di Lugo che è stato posizionato nell’Aula magna. L’iniziativa sottolinea il lungo legame che da 13 anni unisce l’Università per Adulti al liceo che ospita il maggior numero dei corsi promossi e in cui si svolgono le conferenze aperte al pubblico con esperti di varia natura e spesso co-promosse con l’istituto. La donazione è stata celebrata in occasione dell’evento "la notte del Liceo Classico".

m. s.