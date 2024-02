Uomini e donne contro la violenza

Corsi contro la violenza di genere per uomini e donne. Partono i sei incontri di ’Io mi sento’, rivolti alla popolazione di entrambi i sessi per la prevenzione e il contrasto a questo fenomeno e al maltrattamento psicologico.

Il primo degli appuntamenti di ’Dinamiche di potere fra i generi’, dedicato alle donne, si terrà in presenza lunedì dalle 20.45 alle 22.45 alla Casa delle donne, in via Maggiore 120, e sarà tenuto dalle psicologhe, psicoterapeute e collaboratrici Giancarla Tisselli, Chiara Gnani, Serafina Lo Nigro ed Elisabetta Spada.

Gli incontri successivi si terranno il 12, 19 e 26 febbraio e il 4 e 11 marzo, sempre dalle 20.45 alle 22.45. Un percorso analogo si terrà poi di nuovo anche nei mesi di aprile e maggio, il 4, 11 e 18 aprile e il 2, 9 e 16 maggio, sempre alla Casa delle donne dalle 20.45 alle 22.45. I corsi sono finalizzati a riconoscere gli stereotipi culturali e i pregiudizi legati alla svalutazione di genere per sostituirli con nuovi criteri di valore.

Contemporaneamente a Cittattiva, in via Carducci 14, il 4 marzo inizieranno gli incontri per gli uomini per gestire rabbia e sentimenti. Nei corsi vengono insegnate tecniche per il riconoscimento e il contrasto della violenza domestica a partire dall’ascolto di sé e delle proprie emozioni e bisogni, nonché lo sviluppo di competenze e modalità di comunicazione empatica. Si incoraggia lo spostamento del dialogo dal piano conflittuale del cercare chi ha ragione e chi ha torto a quello più pacifico del sentito e dell’espressione affettiva di bisogni e desideri.

È richiesto il contributo di 10 euro per l’iscrizione a Psicologia urbana e creativa e di 10 euro a parziale copertura per i materiali forniti. Iscrizioni a psicologiaurbanaecreativaaps@gmail.com.