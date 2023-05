Via Martiri Fantini, cantiere dopo l’estate

Ora siamo alla fase di progettazione, mentre il cantiere partirà dopo la stagione estiva, per non intralciare il periodo turistico. Il Comune ieri ha definito così i tempi relativi al cantiere che dovrà partire in via Martiri Fantini, dove sono in programma una serie di interventi per la messa in sicurezza quali il miglioramento della segnaletica, per evidenziare che nella zona il limite di velocità è di 30 kmh, e la sopraelevazione dell’intersezione con via dei Giacinti con una colorazione diversa del manto stradale, così da far ridurre la velocità agli utenti nei pressi della farmacia comunale. Inoltre anche la ciclabile di via Martiri Fantini sarà interessata da un restyling per migliorare il suo utilizzo. Un’altra arteria che aiuterà a ridurre il traffico della via Martiri Fantini sarà lo svincolo dell’Alberghiero e l’apertura della strada di piazzale Artusi.

"I lavori – scrive il Comune – sono eseguiti dal privato e all’ente pubblico spetta esclusivamente il controllo del rispetto del progetto approvato. I ritardi iniziali dell’opera erano imputati ai nulla osta di Rete ferroviaria italiana che erano necessari, visto che alcune opere ricadono nella fascia di rispetto della linea ferroviaria. In corso d’opera il ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra mondiale ha bloccato il cantiere, che ha dovuto sottostare all’iter burocratico necessario per la sua rimozione. Grazie alla collaborazione della Prefettura e dei militari del genio, vista l’importanza dell’opera strategica per la città, la bonifica è stata eseguita nel minore tempo possibile, corrispondente a circa 78 settimane".

Nel prossimo autunno-inverno partiranno anche i lavori per la realizzazione della nuova rotonda su via Milano che completeranno la nuova viabilità. L’obiettivo è sempre quello di alleggerire il traffico su parte della Martiri Fantini, strada nella quale le pattuglie della polizia locale nei primi mesi del 2023 hanno controllato 89 veicoli con relativa identificazione dei conducenti e accertato 18 violazioni. L’accesso di via Martiri Fantini è anche costantemente controllato dalla video sorveglianza.

Inoltre "un vero e proprio snellimento del traffico – prosegue il Comune – si avrà con la realizzazione dei lavori dello svincolo Madonna del Pino, sulla statale Adriatica, che sono completamente a carico di Anas che gestisce in autonomia tutto il progetto".

Il Comune di Cervia specifica, al proposito, di avere già completato tutte le pratiche di sua competenza e contribuito con 60mila euro per la convenzione con Anas e Regione Emilia-Romagna, ma "al momento – prosegue la nota – non ci è ancora stato comunicato l’inizio lavori e siamo in attesa di comunicazioni".