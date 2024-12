Viabilità Borgo Durbecco Faenza: nuove modifiche per sicurezza e fluidità

Piccola rivoluzione nella viabilità della parte alta del Borgo Durbecco, la zona tra piazza Lanzoni e il ponte delle Grazie, in centro a Faenza. La scorsa notte gli operai della ditta incaricata dall’Ufficio Lavori pubblici hanno iniziato a disegnare la segnaletica orizzontale con le diverse novità che interessano l’area, "realizzate – si legge in una nota inviata da Palazzo Manfredi – per garantire una maggiore sicurezza stradale e migliorare la fluidità della circolazione in una zona del Borgo particolarmente trafficata".

Nel dettaglio, le modifiche alla viabilità interessano corso Europa, piazza Lanzoni, via Case Nuove, dove si trova la farmacia, e via Zuccolo, traversa del corso al lato del bar Lamone. Da sempre, quella zona ha sofferto di un traffico particolarmente pesante, in parte mitigato con il senso unico lungo il Ponte delle Grazie. Il punto maggiormente complicato, per una buona convivenza tra auto e biciclette, è quello proprio a ridosso del Ponte delle Grazie, anche a causa delle numerose traverse di piazza Lanzoni, attorno alle due aree verdi. Così, per iniziare alcuni miglioramenti, dagli Uffici della viabilità si sono affrontate le prime modifiche.

Entrando nello specifico, la novità più grossa è rappresentata dall’introduzione del senso unico di marcia, dal Borgo verso il centro, in un breve tratto di corso Europa, tra la traversa dell’asse principale (che prende sempre il nome di piazza Lanzoni) al lato del tabaccaio e il Ponte delle Grazie.

Altra novità è rappresentata dall’aver invertito il senso di marcia delle strade che corrono attorno all’area verde di piazza Lanzoni, tra il Ponte delle Grazie e quello della Memoria, dove si trova il chiosco alimentare: ora si procederà con i veicoli solo in senso orario. A senso unico ora anche via Zuccolo, da corso Europa verso via Case Nuove. Tra le modifiche introdotte, anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale, protetto da cordoli in gomma, tra il fiume e il Ponte delle Grazie, così da unire la ciclabile dell’argine destro del Lamone proveniente dal Ponte della.

Nello stesso tratto, sono stati ridisegnati gli stalli per le auto, sistemati in maniera longitudinale alla strada, e spostata l’isola ecologica di Hera.

Sempre per una maggiore tutela delle persone in bicicletta, nei quattro attraversamenti di piazza Lanzoni, due a destra e due a sinistra di corso Europa, sono state disegnate le zebrate interrotte, che contemplano quindi l’attraversamento degli incroci anche in sella alle biciclette; gli automobilisti dovranno, dunque, dare precedenza a chi attraversa quelle intersezioni in bicicletta.

Altra misura a tutela degli utenti deboli della strada è l’istituzione di un percorso ciclopedonale dall’edicola fino alla ‘contro-strada’ di corso Europa e sul lato opposto, dall’angolo dove si trova il negozio di tabacchi fino al Ponte delle Grazie. Infine, sono stati introdotti alcuni divieti di sosta 0-24: tra il civico 4 di via Case Nuove e piazza Lanzoni; nel tratto di corso Europa, tra via Zuccolo e le intersezioni con piazza Lanzoni, sul lato Firenze della carreggiata (lato gelateria e sul lato tra il civico 10 di corso Europa e la prima intersezione con piazza Lanzoni).

Nel tratto di corso Europa reso a senso unico, su entrambi i lati della strada, sono stati disegnati sette nuovi stalli per la sosta gratuita.

"Con queste modifiche – ha sottolineato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Fabbri – vogliamo restituire un’area che le alluvioni hanno messo a dura prova. Si tratta di un primo passo fondamentale per riqualificare piazza Lanzoni, i cui lavori partiranno dai primi mesi del nuovo anno".