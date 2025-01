Viabilità, modifiche in via Mura Torelli e via Pellico

Da oggi, martedì 7 gennaio 2025, a Faenza saranno introdotte modifiche alla viabilità in alcune zone della città per consentire i lavori di potenziamento della rete fognaria. In via Mura Torelli, nel tratto tra Corso Saffi e Via Baroncini, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli al servizio di residenti o frontisti, per i quali sarà previsto un doppio senso di circolazione con apposita segnaletica. In via Silvio Pellico, tra via Cimatti e il civico 16, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Contestualmente, in via Carchidio verrà ripristinata la normale circolazione durante gli ingressi e le uscite dall’Istituto scolastico. La durata prevista dei lavori (salvo modifiche che verranno comunicate tempestivamente) è di circa due settimane per via Mura Torelli e fino al 24 gennaio per via Silvio Pellico. Personale della ditta esecutrice dei lavori provvederà a installare la segnaletica, posizionare i cartelli informativi nelle intersezioni interessate, indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti coinvolti.

Per consentire l’esecuzione di lavori di allaccio idrico, inoltre, domani, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.30, sarà in vigore un divieto di transito in via Manara, all’altezza del civico 21. L’accesso alla strada sarà interdetto dall’intersezione con corso Garibaldi, con l’eccezione dei veicoli dei residenti, per i quali sarà istituito un doppio senso di circolazione.

Il personale della ditta incaricata dei lavori avrà il compito di posizionare la segnaletica, la cartellonistica informativa nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche, di indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti oggetto dei lavori, anche mediante l’istituzione di doppi sensi di circolazione.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica.