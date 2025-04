Visita Carlo e Camilla oggi: il programma

Ravenna, 10 aprile 2025 - In piazza del Popolo, a Ravenna, per incontrare Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla ci sarà anche una rappresentanza di produttori e agricoltori danneggiati dalle alluvioni.

Bandiere inglesi per le strade di Ravenna: la città si prepara alla grande festa

Avranno modo di raccontare ai reali la tragedia che hanno vissuto, ma anche di presentare loro alcune delle eccellenze del nostro territorio. Del resto ieri, nel suo discorso alle Camere riunite, Carlo III ha dimostrato per l’ennesima volta di essere molto attento ai temi ambientali. "I moniti che lanciai già 16 anni fa sull’urgenza della crisi climatica - ha detto - sono tristemente confermati dagli eventi, le tempeste estreme che si registrano ogni anno lo dimostrano. Moltissime specie rischiano di estinguersi, la posta in gioco è altissima”.

Il sovrano ha fatto riferimento a Virgilio che, ha ricordato, "comprese perfettamente l’importanza dell’ambiente”. “Fu il padre - ha aggiunto - dell’agricoltura sostenibile, nelle Georgiche parlò dei cicli naturali della terra e persino del valore del compostaggio”.

Dunque, il grande giorno è arrivato: dopo i preparativi senza sosta che hanno trasformato il centro di Ravenna, oggi Carlo e Camilla saranno in città. Attorno alle 13.30 dovrebbero fare la loro apparizione in piazza San Francesco, da dove a piedi raggiungeranno la Tomba di Dante per assistere alla lettura dell’attrice Ermanna Montanari dei primi versi del XXXIII canto del Paradiso, quelli della preghiera di San Bernardo alla Vergine.

Il fitto programma di appuntamenti proseguirà al Museo Byron per Camilla e a San Vitale per Carlo. Entrambi si ritroveranno poi in Municipio, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione.

Quindi si affacceranno al balconcino di Palazzo Merlato, poi scenderanno in piazza del Popolo, dove, appunto, incontreranno gli agricoltori e visiteranno un presidio Slow Food. Infine un’esplosione di romagnolità verace: l’esibizione degli sciucaren del maestro Malpassi.

Ieri sono stati ultimati i dettagli sulla sicurezza con diversi sopralluoghi che hanno impegnato prefetto, questore e tutte le forze dell’Ordine. Spostandosi a piccoli gruppi in piazza e nelle vie limitrofe, hanno attirato l’attenzione di molti curiosi, ravennati, turisti e gite scolastiche, tantissime, in una giornata luminosa e tersa come di rado accade da queste parti.

Sono stati rimossi tavolini, sedie, rastrelliere e relative biciclette per lasciare tutto libero. I gazebo al centro della piazza sono stati allestiti nel pomeriggio per essere poi chiusi e controllati. Sono state ripulite le vetrine e la volta affrescata del passaggio tra piazza del Popolo e piazza Andrea Costa.

E sono stati liberati dai ciuffi d’erba i basamenti delle due colonne davanti al Municipio. Molti negozi hanno esposto in vetrina bandiere inglesi e italiane, altri hanno invece deciso di rimanere chiusi, spaventati dal divieto alle auto in diverse strade. Bandiere sono apparse anche su balconi e finestre private. Insomma ognuno si è preparato a modo suo a questo evento straordinario in generale, ancora di più per una città di provincia come Ravenna, sebbene con un passato da capitale imperiale.