Visita guidata alla mostra dell’illustratrice Possentini

Alle 10.30 di domani, in occasione della chiusura della mostra ’La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini tra illustrazioni e libri’, alla Manica lunga della Classense si terrà una visita guidata gratuita interamente dedicata all’illustratrice emiliana. Si consiglia di prenotare allo 0544.482116. La mostra si sviluppa tra i volumi illustrati da Possentini: da ’La poesia delle immagini’, che dà il titolo alla mostra, a ’L’alfabeto dei sentimenti’, in un ricco percorso che testimonia la straordinaria visione artistica e la tecnica usata dall’illustratrice, fatta di "Pastelli, matite colorate… e tanta gioia!" per citare l’artista. A seguire, Alfonso Cuccurullo, noto formatore nell’ambito del progetto ’Nati per Leggere’, dà appuntamento nel chiostro grande della biblioteca con le letture ad alta voce per i bambini a partire dai 3 anni.