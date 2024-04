Visite guidate alla basilica di Teodorico e a S.Apollinare in Classe

Oggi, in occasione della festività del 25 aprile, ci sarà libero ingresso in tutti i luoghi della cultura nazionali, con varie iniziative. Alle 11 di stamattina, a Sant’Apollinare in Classe, visita guidata ‘La liberazione della basilica’, offerta dai Servizi educativi. Alle 15 tour guidato al Mausoleo di Teodorico. Domenica invece, alle 11 al Museo Nazionale, appuntamento col mito: visita a tema mitologico a cura di Alex Mohamad.

Mercoledì 1° maggio un’altra visita guidata a Sant’Apollinare in Classe, alle ore 16: ‘La basilica si racconta’. Infine il 3 maggio, al Museo nazionale alle ore 17,. visita guidata a cura di Ilaria Lugaresi, ‘L’antica farmacia e i vasi delle erbe’.