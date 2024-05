‘Vivi Conselice’, nuovi membri. Sabrina Pantieri è la presidente

Lunedì 29 aprile scorso si è riunita l’assemblea dei soci della rete ‘Vivi Conselice’, costituita da imprenditori dei settori commercio, artigianato e servizi delle località di Conselice, Lavezzola e San Patrizio per prendere atto delle dimissioni del presidente Paolo Guadagnini e del direttivo eletto nel 2018. I presenti hanno ringraziato il presidente e gli operatori del direttivo per l’impegno garantito in questi anni difficili caratterizzati da eventi catastrofici, il Covid e l’alluvione, che hanno forzatamente limitato l’operatività di ‘Vivi Conselice’. Malgrado ciò, gli imprenditori presenti hanno espresso la volontà di proseguire in questa esperienza utile ed importante per mantenere attrattive le imprese di Conselice. La rete ‘Vivi Conselice’ ha come obiettivo la valorizzazione delle attività economiche di tutto il territorio di Conselice, comprese le frazioni, e l’organizzazione di iniziative di promozione. Si tratta di una esperienza nata nel 2014 dalla sinergia e dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Conselice, le Associazioni economiche Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Cna, Confartigianato e le imprese del territorio.

A conclusione dell’incontro è stato eletto il nuovo direttivo della rete ‘Vivi Conselice’ composto da: Beccari Tamara, Flamigni Omar, Malafronte Mattia, Nassi Tinarelli Cinzia, Simone Enrico e Sabrina Pantieri eletta al ruolo di presidente.

È intenzione di Pantieri e del nuovo direttivo della rete di sviluppare le iniziative già avviate, ma anche realizzare nuovi progetti, in una collaborazione più stretta con le altre associazioni locali.