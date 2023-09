Alluvione, i Pooh per la scuola di Fornace Zarattini: la visita di Dodi Battaglia

Ravenna, 6 settembre 2023 – È arrivato Dodi Battaglia in persona per vedere con i propri occhi come sono stati spesi i 72mila euro raccolti dal gruppo del quale è voce e chitarrista - i Pooh, per quei pochi che non lo sapessero - alla scuola materna paritaria ’Madonna della Fiducia’ a Fornace Zarattini.

Il musicista ha visitato la struttura, rimessa in sesto dopo i gravi danni causati dall’alluvione, ha parlato con i bambini (52 gli iscritti tra materna e nido, ai quali si aggiungono i 18 delle elementari che frequentano il doposcuola) e si è detto soddisfatto di quanto visto.

I Pooh hanno raccolto la somma stanziata alla struttura di Fornace Zarattini nel corso di due concerti tenuti a Milano e Roma.

Saula Donatini, presidente Fism - Federazione Italiana Scuole Materne - sezione locale, precisa che "i soldi sono stati utilizzati per aule e pavimentazione, così da poter riaprire la struttura".

Della volontà dei Pooh di donare i soldi la scuola è venuta a conoscenza a inizio luglio, e nel giro di una ventina di giorni scorsi il bonifico era già stato effettuato.

"Il loro è stato un contributo che ci ha dato forza e il coraggio di riaprire", conclude .