Discoteca Woodpecker di Milano Marittima riapre dopo decenni di chiusura: ecco quando

Milano Marittima (Ravenna), 26 giugno 2023 – Sarà il 30 giugno 2023 di D-Day di Woodpecker. La storica discoteca di Milano Marittima riapre i battenti dopo lunghi decenni di chiusura.

In console ci sarà il resident Mitch B. e con lui uno dei dj italiani più importanti di sempre, Albertino (m2o, Radio Deejay). Il sound è soprattutto house, ma non solo, mentre i party sono pensati soprattutto per un pubblico over 25.

Si ritorna in pista dunque il venerdì notte, dalle 23 all’alba. Al Woodpecker, insieme con la musica dei dj andranno in scena veri show interpretatati da ballerini e performer professionisti, spettacoli sempre diversi per ogni serata d’apertura del locale. L’ispirazione degli show di Woodpecker sono aria, terra, acqua e fuoco, ovvero gli stessi elementi di un luogo unico, in cui ogni dettaglio crea armonia.

La storia del Woodpecker

Woodpecker, di proprietà del Comune di Cervia e ora gestito dalla famiglia Guerrini, oggi come ieri, è uno uno spazio che colpisce anche gli amanti del design, dell’architettura e dell’arte, non solo della musica e del divertimento.

Questo spazio fu infatti progettato nella seconda metà degli anni ’60 dal visionario architetto Filippo Monti, che per raccontarlo disse: “Facciamo un cerchio, facciamo affiorare l’acqua e ci mettiamo i coccodrilli”.

Per questo il locale è conosciuto per l’iconica cupola, al cui interno oggi spiccano le opere dello street artist Blu. C’è chi ha definito la sua cupola ‘la Cappella Sistina della street art’. Tra l'altro nel 2017 il Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha inserito il Woodpecker tra i luoghi da visitare nelle sue Giornate Fai.

La nuova gestione ha voluto intervenire il meno possibile sulla struttura, per lasciarne intatto il fascino e dal 30 giugno Woodpecker vuol tornare a incantare.