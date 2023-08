Ferragosto con gli autori a Cervia, gli scrittori sbarcano sulla spiaggia

Cervia (Ravenna), 15 agosto 2023 – Una bellissima e calda giornata di sole è stata la scenografia della 31esima edizione del Ferragosto con gli Autori i quali, come da tradizione, sono sbarcati sulla spiaggia di Cervia davanti al Grand Hotel.

Arrivati a bordo delle barche storiche cervesi con le vele al terzo - la “Tre fratelli”, la “Caporale Leone”, e la “La Delfino” gli autori si sono lasciati ‘abbracciare’ dalle centinaia di persone pronte ad attenderli in battigia.

A colorare la scenografia in mare anche la “Lancia Maria” del Circolo Pescatori a bordo dalla quale si sono esibiti i canterini ‘Trapozal’. In attesa dell’arrivo delle barche, un momento per dedicare tre donne le quali, ciascuno a proprio modo, ha lasciato un segno nella storia della letteratura e della società: la premio Nobel Grazia Deledda (nella ricorrenza della data della sua morte, il 15 agosto, e cittadina onoraria di Cervia, Raffaella Carrà (romagnola che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni) e Michela Murgia (recentemente scomparsa).

Sono sbarcati: Marino Bartoletti, Andrea Mingardi, Sergio Barducci, Valerio Varesi, Emilio Targia, Alberto Cassani, Andrea ‘Pelo’ di Giorgio e Roberto Manzo.

Dopo i saluti del presidente dell’Associazione Culturale ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ Cesare Brusi, tutti sul palco per il Talk Show condotto dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi alla presenza delle autorità civili e militari.

Ampio spazio dedicato agli autori ospiti di questa edizione che hanno raccontato aneddoti ed episodi legati alla loro carriera di scrittori e ai loro libri.

"I protagonisti sono gli autori che come tutti gli anni sono sbarcati nel nostro meraviglioso mare Adriatico. Volevo salutare i turisti e i nostri concittadini cervesi e fargli i migliori auguri di buon Ferragosto. Questa è una manifestazione che si rilancia negli anni, quest'anno è il 31esimo e volevo ricordare in questa occasione l'ideatore di questa manifestazione Terenzio Medri”, ha spiegato l’assessore regionale Andrea Corsini.

Al centro del talk show anche il tema della cultura e dell’importanza di continuare ad investire su di essa per la crescita e lo sviluppo della società. Anche il sindaco di Cervia Massimo Medri, che ha visto nascere la manifestazione, ha spiegato: "Buon Ferragosto a tutti, è una giornata splendida, dopo una serie di eventi sfortunati il tempo ci premia. Sole caldo e tanta gente per questa manifestazione che oltre a far divertire le persone le fa anche pensare. Oltre a divertirsi la possibilità di dilettarsi leggendo un libro. Un'invasione di autori in questa giornata premiata dallo sforzo di ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ e le associazioni che ringrazio. Ringrazio anche tutta la beneficenza che è stata fatta grazie a questa manifestazione. Auguro di nuovo di un sereno Ferragosto”.

Tutti quanti i presenti, unitamente, hanno riaffermato il valore della cultura come elemento imprescindibile da valorizzare e promuovere. Tra musica e interviste, la mattinata si è conclusa con ‘Romagna Mia’ cantata insieme alle migliaia di persone presenti in segno di solidarietà, amicizia e unione dopo l’alluvione del mese di maggio che ha fortemente segnato la nostra Regione.