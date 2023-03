Ivano Marescotti, camera ardente oggi a Bagnacavallo. Diretta

Bagnacavallo (Ravenna), 28 marzo 2023 – E’ il giorno della camera ardente per l’attore e regista bagnacavallese Ivano Marescotti, morto domenica a 77 anni, in ospedale a Ravenna, dove era ricoverato da alcuni giorni (video).

Viene allestita oggi, martedì 28 marzo, nella sua amata Bagnacavallo, nella sala Oriani dell’ex convento di San Francesco: dalle 14 alle 18. La sala è in via Cadorna 14 (nelle immediate vicinanze è disponibile il parcheggio di Santa Chiara, sempre in via Cadorna).

L’ultimo addio all’artista sarà invece domani, mercoledì 29 marzo, dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Nell’occasione verranno raccolte offerte per lo Ior. Alle 16.30, poi, il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.