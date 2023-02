Laura Pausini e Solarolo, il sindaco: “Una festa per i trent’anni della vittoria a Sanremo”

Solarolo (Ravenna), 27 febbraio 2023 – Mentre Laura Pausini sta portando avanti la maratona di tre concerti in tre città diverse nell’arco di 24 ore, la sua Solarolo la segue sui social, in attesa di poterla celebrare nel migliore dei modi. A ricordarla è il sindaco che ieri ha scritto su Facebook: "Quando Laura vinse il festival di Sanremo per le nuove proposte trent’anni fa, il 27 febbraio 1993, quello fu già un evento eccezionale per una piccola comunità come la nostra. Ma quello fu solo l’inizio di un percorso che, in tre decenni, riconsegna all’orgoglio del nostro paese la più grande cantante italiana della storia. Lo dicono i numeri, i premi, l’amore e la stima che si è costruita e guadagnata in tutto il mondo. Un esempio positivo in ogni fase della sua carriera. E ora inizia un anno straordinario e pieno di eventi per celebrare una così lunga carriera. Sarà per me un onore seguirla e, ove possibile, accompagnarla in questa nuova e affascinante avventura".

Ma in che misura Solarolo sarà coinvolta nei nuovi eventi? "In un anno così importante – spiega Briccolani –, il paese vuol fare sentire la sua vicinanza all’artista. Come sindaco mi sento in dovere di provare a fare qualcosa e di riallacciare il legame con Solarolo". Non può rivelare molto di più ma dalle sue parole trapela un progetto che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, dato che l’intero 2023 sarà dedicato alle celebrazioni.

Briccolani ricorda poi l’ultimo incontro con la cantante lo scorso anno per le riprese – proprio a Solarolo – del film ‘Laura Pausini. Piacere di conoscerti’ che racconta storia e carriera dell’artista. "Pur conoscendo già la sua famiglia e altri amici – racconta il sindaco di Solarolo –, quella è stata la prima volta in cui ho potuto chiacchierare più a lungo con lei. Un incontro positivo in cui ho molto apprezzato il volto della persona che va sopra ancora a quello dell’artista. Il contatto diretto con Laura rafforza questa idea: è una donna diretta, semplice e senza sovrastrutture. E dietro questa persona c’è un team di professionisti pazzeschi e anche questo è importante. Forza Laura, siamo con te". Arrivederci, a Solarolo.