Museo di Byron e del Risorgimento a Palazzo Guiccioli, in primavera il taglio del nastro a Ravenna

Ravenna, 10 novembre 2023. “Stanno completandosi tutte le opere strutturali, tecnologiche e museali del complesso immobiliare di Palazzo Guiccioli in via Cavour, che nella primavera del 2024 potrà vedere inaugurare il Museo di Byron e del Risorgimento”.

Sono le parole di Ernesto Giuseppe Alfieri, in occasione della riunione dell’assemblea del Comitato per il restauro di opere risorgimentali di Ravenna, di cui ricopre la carica di presidente. Assemblea che ha inoltre visto la presenza del Presidente d’Onore Antonio Patuelli e del segretario Beppe Rossi.

In veste anche di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Alfieri ha aggiunto che “si tratta di un’opera di grande rilievo, innanzitutto di livello culturale internazionale che recupera l’importante e prolungata permanenza di Byron a Ravenna, dove abitò e operò proprio nel medesimo palazzo in cui gli importanti restauri hanno portato anche alla luce gli affreschi originari che lo stesso volle far realizzare”.

Il Museo Byron ospiterà materiali storici e culturali documentari, in larga parte provenienti dalla Biblioteca Classense di Ravenna. Sarà inoltre molto interattivo, con un percorso multimediale che concretizzerà, con le più nuove tecnologie, un approccio che favorirà una più rapida conoscenza della storia e delle opere di Byron.

Una realizzazione molto innovativa che potrà attrarre a Ravenna (dove avrà anche sede la Byron Society di Londra) sia cultori della materia, sia turisti italiani ed internazionali. Nel palazzo sarà anche ospitata la ‘Taverna Byron’, che conterrà un ristorante proprio dove il letterato britannico custodiva materiali utili per i patrioti risorgimentali dell’epoca, nonché un piccolo zoo che era una delle passioni che egli coltivava. Nel complesso di Palazzo Guiccioli saranno poi ospitate altre strutture di iniziative sia culturali, sia commerciali a fini anche turistici.

Il Presidente d’Onore Antonio Patuelli ha proposto all’assemblea, dopo la grande realizzazione del Museo Byron e del Risorgimento, di prendere contatto con il Comune di Russi per promuovere i necessari restauri e l’opportuna valorizzazione del Pantheon del locale Cimitero dedicato alle famiglie Farini e Baccarini e che contiene le tombe di Luigi Carlo Farini (Ministro con Massimo d’Azeglio e Camillo Cavour e poi Presidente del Consiglio dell’Italia unita), e di Alfredo Baccarini, anch’egli Ministro dell’Italia unita.