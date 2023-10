Per gli studenti del ’Nervi-Severini’ una lezione su Byron

Cresce l’attesa per l’arrivo di Lord Byron a Ravenna: mentre a Palazzo Guiccioli fervono i lavori per l’inaugurazione del Museo dedicato al grande poeta inglese, un progetto voluto e finanziato con un intervento importante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in occasione dell’anniversario dei 200 anni dalla sua morte, gli studenti del liceo-artistico Nervi-Severini hanno dedicato la mattina di ieri ad approfondire l’opera di Byron, alla presenza del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri. La lezione è stata tenuta da Diego Saglia, professore ordinario di letteratura inglese presso l’Università degli studi di Parma, esperto di Romanticismo britannico e membro del Comitato scientifico del Museo Lord Byron di Ravenna: al centro della lezione poesie, lettere e diari del periodo ravennate del poeta, in cui oltre all’attività letteraria si impegnò particolarmente per liberare l’Italia dagli oppressori. Pur a due secoli di distanza e pur avvolto in un’epoca speciale e irripetibile come quella del Romanticismo inglese, l’opera di Byron è ancora oggi estremamente attuale e viva.