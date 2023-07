Vip Master 2023, che debutto: risate e smash per tutti

Milano Marittima (Ravenna), 22 luglio 2023 – È stato un debutto piacevole, ricco di divertimento, di glamour e di leggerezza, ma anche di sport e di agonismo ‘spensierato’. La prima serata del Vip Master 2023 è andata in archivio col tradizionale bagno di folla, e con i tantissimi siparietti sul campo centrale, così come quelli nel back stage, dove i volti celebri dello ‘showbiz’ hanno transitato prima entrare in scena o anche solo per respirare l’atmosfera del grande evento.

Dopo il pomeriggio in spiaggia al Paparazzi 242, tutti i vip si sono dati appuntamento sul campo centrale del circolo tennis di Milano Marittima. Ecco allora che foto, selfie e applausi sono stati tributati a Valeria Marini, acclamata madrina dell’evento, Francesca Cipriani, Sarah Altobello del Grande Fratello Vip 7, Mila Suarez, Nikita Pelizon, Maria Laura De Vitis de La Pupa e il Secchione 2022, Elisa Mazzucchelli miss motori, Ursula Bennardo e Oriana Marzoli.

Presenti gli attori Gene Gnocchi, Massimo Boldi, Gimmy Ghione e Paolo Conticini; gli sportivi Davide Cassani, Arrigo Sacchi, Katia Serra, Evaristo Beccalossi, Umberto Crocetti, Paolo Pambianco, Sossio Aruta; i giornalisti Bruno Longhi, Giulia Ronchi, Paolo Brosio, G.B. Olivero, Cecchi Paone, Paolo Bargiggia, Edoardo Raspelli, Beppe Tassi e Beppe Boni.

Il mondo della musica era rappresentato dal tenore Raffaello Bellavista, ma anche da Andrea Mingardi, Giovanni Cricca di Amici e dai rapper Lollo G e Moreno Donadoni. Hanno fatto capolino anche i modelli Luca Onestini, Luca Vetroni dell’Isola dei famosi 2023, e Costantino Vitagliano; il politico Antonio Razzi e Federico Fashion Style del Salone delle meraviglie.

Questa sera, sempre al circolo tennis di via Jelenia Gora a Milano Marittima, sempre a ingresso libero, e sempre a partire dalle 20.30, si replica. Al ‘cast’ di ieri, si aggiungeranno i ‘fuoriclasse’ Ignazio, Pietro e Gianluca, ovvero i tre tenori del Volo, vincitori del festival di Sanremo 2015. La giornata avrà tuttavia un prologo, di nuovo al Paparazzi 242, col brunch esclusivo che sarà servito alle 13.

Dopo il pomeriggio di relax e l’aperitivo delle 17.30, il fulcro tornerà ad essere il circolo tennis, ai margini della pineta. Al termine delle gare, verrà consegnato il premio Ambiente ‘Vip amici del mare’ al cervese Andrea Corsini, assessore regionale al turismo. Verso mezzanotte, infine, si accenderanno le luci del Woodpecker per il buffet di gala in un contesto unico, cioè quello di un luogo che – come nello slogan scelto per il lancio dello storico locale – è tornato ad incantare, unire ed emozionare. Si ballerà sulle note di Giulia Regain dj. Domenica, infine, la partnership col Parco Zoo Safari, di fronte a Mirabilandia, porterà i vip, le autorità e gli sponsor alla visita del parco a partire dalle 10.