Orasì Ravenna, cento abbonamenti nel primo giorno

Ravenna, 26 agosot 2017 - È scattata ufficialmente questa mattina la campagna abbonamenti per la stagione 2017-18 dell’OraSì Basket Ravenna e la società di via della Lirica ha reso noto che sono state quasi 100 le tessere vendute nel solo primo giorno di apertura. Un risultato decisamente positivo commentato dal presidente Vianello come un successo in parte annunciato, vista la grande attesa da parte dei tifosi per la nuova stagione agonistica.

La vendita riprenderà lunedì dalle 10 alle 13 nella sede societaria del Basket Ravenna. Gli orari per sottoscrivere la tessera presso la sede di via della Lirica 21: da lunedì a sabato dalle 10 alle 13, martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 17 alle 19. Stefano Pece