Ravenna - Montegranaro 67-101, OraSì umiliata al Pala De André

Ravenna, 14 ottobre 2018 - È un’OraSì difficile da commentare quella che si fa prendere a sberle da Montegranaro nella prima sfida casalinga della stagione. Il pala de André, ansioso di vedere all’opera i propri beniamini, resta dolorosamente deluso per l’arrendevolezza espressa dalla squadra che rimedia alla fine 34 punti di distacco subendo, forse per la seconda volta nella sua storia, più di 100 punti in casa. Ma questa volta si tratta della più pesante sconfitta interna mai rimediata dall’OraSì da quando è in serie A2.

Va tutto male in casa giallorossa e l’avvio ricalca quello di Piacenza. Montegranaro scappa subito 13-2 e non si volta più indietro. Diversamente da Piacenza però, la squadra di Mazzon non sembra mai in condizione di rimettere la partita su binari più tranquilli, tanto che il divario si allarga sempre di più toccando le 29 lunghezze prima dell’intervallo. Chi si aspetta a una reazione al ritorno dagli spogliatoi resta deluso poiché l’OraSì continua nella sua evanescenza. L’assenza di risposte sul piano del gioco e dell’intensità lasciano terreno fertile ad Amoroso e compagni. I marchigiani fanno ciò che vogliono e toccano anche i 36 punti di scarto.

Ravenna non si sveglia mai e resta a guardare fino alle battute finali che recitano appunto 67-101. I 20 di Smith non sono veritieri sulla partita dell’americano, anonima per almeno 30 minuti. Hairston è un corpo estraneo e le fonti del gioco non mostrano di avere troppe idee. Si salvano solo Masciadri, Gandini e Jurkatamm, ma solo perché sono gli unici a mettere un po’ di intensità in una partita iniziata male e finita peggio. Sarà una settimana molto calda per Mazzon e il suo staff e domenica c’è la trasferta a Cagliari.

Il tabellino

OraSì Ravenna - XL Extralight Montegranaro 67-101 ORASì RAVENNA: Tartamella ne, Hairston 10 (5/9), Smith 20 (4/9, 2/7), Montano 5 (0/1, 1/4), Jurkatamm 12 (4/6, 1/2), Cardillo 1 (0/1, 0/1), Masciadri 7 (2/2, 1/1), Rubbini 3 (0/2, 1/1), Seck, Gandini, Baldassi ne, Laganà 9 (2/6, 1/4). All. Mazzon XL MONTEGRANARO: Testa (0/1, 0/1), Mastellari 6 (1/2, 1/2), Simmons 22 (10/10, 0/1), Palermo 14 (1/2, 3/5), Petrovic 6 (3/4), Treier 5 (1/1, 1/2), Negri 11 (4/7, 0/2), Corbett 18 (3/6, 3/4), Amoroso 14 (2/3, 3/5), Traini 5 (1/2, 1/2). All. Pancotto. Arbitri: D’Amato, Yang Yao, Almerigogna Note - Parziali: 20-30, 26-54, 44-78 Tiri da 2: Ra 17/36, Mo 26/38 Tiri da 3: Ra 7/20, Mo 12/24 Tiri liberi: Ra 12/18, Mo 13/20 Spettatori: 2.000