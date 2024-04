Piacenza Ravenna 68-75, OraSì in testa della classifica

Piacenza, 30 ottobre 2019 - L’OraSì mostra i muscoli in campionato e si prende la testa della classifica raggiungendo Verona in compagnia di Ferrara e San Severo. A Piacenza i giallorossi giocano una gara tattica quasi perfetta con una fase di attento studio dell’avversario nella prima parte e una seconda parte di controllo del ritmo di gioco e delle fonti della manovra avversaria. Vincono per 75 a 68.

Limitato Ferguson, i giallorossi annullano l’incidenza di Hall sulla gara andando a prendersi un’altra vittoria fuori casa meritata e ottenuta con grande carattere. Parte meglio Piacenza sull’asse Hall-Ferguson e va 12-2, ma l’OraSì trova nei lunghi l’arma per scardinare la difesa avversaria. Chiumenti e Thomas, col valido apporto di un Potts molto ispirato, ricuciono fino al -6 che chiude il primo quarto.

Limitati dai falli, però, i giallorossi sono costretti a inseguire anche nel secondo quarto, ma l’accelerazione nel finale è vincente. I piacentini commettono falli a ripetizone e dalla lunetta Ravenna rosicchia punti fino al 41-39 del 20’. Dopo l’intervallo l’OraSì torna molto più aggressiva in difesa e annulla Ferguson e Hall per molti minuti. Nel frattempo Thomas, Potts e Chiumenti rivoltano il risultato e mandano l’OraSì a condurre.

Con in mano l’inerzia, per i romagnoli diventa tutto più facile. Piacenza, dovendo recuperare il passivo di 5 punti, va in confusione e sciupa tanto, al contrario Ravenna concretizza con freddezza il gioco vicino a canestro, conservando il piccolo bottino. Potts e Treier accelerano nel quarto periodo, regalando ai giallorssi il +7 mentre per l’Assigeco diventa una montagna da scalare arrivare al ferro nell’area avversaria. Venuto firma il +9 sul 59-68 e l’OraSì non deve fare altro che conservare il vantaggio fino alla sirena.

Piacenza Ravenna, il tabellino

Ucc Assigeco Piacenza - OraSì Ravenna 68-75 PIACENZA: Hall 12 (3/7, 1/6), Santiangeli 10 (4/5, 0/7), Ferguson 23 (5/8, 4/10), Ihedioha 2 (0/1, 0/1), Gasparin 11 (3/4, 1/3), Montanari ne, Rota, Molinaro 7 (3/7), Piccoli 3 (0/2, 1/1), Turini, Faragalli ne, Jelic ne. All. Ceccarelli. RAVENNA: Potts 19 (2/6, 3/6), Chiumenti 14 (5/8), Venuto 6 (3/4, 0/5), Thomas 18 (6/13, 0/1), Marino 2 (1/3, 0/1), Farina ne, Seck ne, Sergio (0/1 da 3), Treier 13 (2/3, 2/2), Zanetti ne, Jurkatamm 3 (1/1, 0/2), Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Moretti, Gonella, Giovannetti Note - Parziali: 26-20, 41-39, 53-58 Tiri da 2: Pc 18/34, Ra 20/38 Tiri da 3: Pc 7/28, Ra 5/18 Tiri liberi: Pc 11/14, Ra 20/30