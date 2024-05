A 92 anni ancora sul trattore

Grande festa a Villa Argine di Cadelbosco Sopra per Silvano Gasparini, che ha compiuto 92 anni. Una festa particolare in quanto il pensionato, da sempre impegnato come agricoltore, si mantiene ancora in forma guidando il suo trattore nei campi. Silvano ricorda ancora i tempi in cui, da giovane, vedeva passare l’artista Antonio Ligabue in moto: "Spesso, per un piatto di pasta, era disposto a concedere un suo quadro", racconta rievocando il passato. Sposato dal 1966, in occasione del suo compleanno ha festeggiato con la moglie e altri parenti, ovviamente senza farsi mancare la classica torta. Ha sempre lavorato in agricoltura a Villa Argine, guida ancora un trattore Landini e un Fiat. La sua passione? Coltivare la terra, i cereali, potare le piante, vendemmiare e accudire la piccola stalla con alcuni capi bovini.