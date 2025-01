A22, il punto di svolta. La Provincia spinge:: "Adesso sblocchiamo 30 milioni di opere"

Punto di svolta per l’A22: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando per l’assegnazione cinquantennale dell’autostrada Modena-Brennero. Un passo atteso da tempo, che ieri è stato commentato dal presidente della provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. "La pubblicazione del bando di gara per la nuova concessione A22 è un primo obiettivo, decisamente molto importante, raggiunto e su cui abbiamo lavorato intensamente anche in consiglio d’amministrazione in questi ultimi mesi – ha scritto in una nota Zanni –. E’ infatti dal 2014 che la gestione autostradale veniva prorogata dal ministero senza possibilità di poter competere per ottenere una nuova e piena concessione del servizio di gestione che desse anche la sicurezza temporale necessaria a sbloccare tutti gli investimenti che abbiamo nel tempo concordato con i territori".

Un piano, va ricordato da più di 1 miliardo di euro per realizzare opere di adduzione su tutti territori attraversati dalla A22, "di cui circa 60 milioni destinati alla provincia di Modena e circa 30 milioni alla quella di Reggio Emilia", ha puntualizzato ancora Zanni.

Il presidente dallo scorso maggio è subentrato a Giulio Santagata in rappresentanza dei soci reggiani e modenesi nel Cda di Autobrennero. "Alla vittoria di questo nuovo bando e all’assegnazione della nuova concessione, che ci auguriamo ovviamente di ottenere come società AutoBrennero, è legato anche lo sblocco definitivo dei finanziamenti relativi ad importanti opere attese ormai da decenni dai nostri territori come la Campogalliano-Sassuolo (che passa per Rubiera, ndr) e l’autostrada Cispadana – ha aggiunto il presidente Zanni –. Finalmente siamo arrivati all’atto concreto e decisivo della pubblicazione del bando di gara e il 2025 sarà dunque un anno altrettanto decisivo per continuare a porre in essere ogni atto, fatto e procedura utili all’ottenimento della nuova concessione in favore di AutoBrennero Spa".

La Provincia di Reggio Emilia detiene una quota del 2,1752 per cento della società Autobrennero, partecipazione ritenuta strategica, proprio per il coinvolgimento in progetti infrastrutturali importanti per il territorio e l’economia reggiani.

red. cro.