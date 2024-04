Addetti al magazzino per movimentazione merci

Le risorse selezionate lavoreranno all’interno di un magazzino e si occuperanno di imballaggio, confezionamento, picking e movimentazione manuale della merce, oltre alla preparazione degli ordini. Requisiti: richiesta, ma non necessaria, minima esperienza in contesti logistici o di produzione, disponibilità full-time dal lunedì al venerdì e sabato su straordinari, disponibilità immediata. Altre informazioni: si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proseguire; Full time: 8-17.30 dal lunedì al venerdì, con straordinari al sabato mattina. Assunzione livello 6J della logistica-trasporti. L’offerta è rivolta a tutti i candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004. Qualifica Istat: facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, Cavriago (RE). Scadenza 29/04/24.