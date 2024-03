Addetto all’attrezzaggio e preparazione mongolfiere

Addetto/a all’attrezzaggio di mongolfiere. Società di servizi turistici che organizza voli in mongolfiera ricerca aiutante con patente B per lavoro attorno alla mongolfiera, soprattutto nei week-end, zona di lavoro: provincia di Reggio, Friuli-Venezia-Giulia e Veneto. Non si richiede titolo di studio, o esperienza nel settore, ma disponibilità al lavoro fisico. Dopo l’allestimento la persona dovrà seguire in macchina la mongolfiera. I voli si effettuano in 3 ore di primo mattino e in 3 ore di pomeriggio dalle 18 in periodo estivo, solitamente con partenza da Carpineti al mattino e da Reggio al pomeriggio. Contratto intermittente o di apprendistato o con partita Iva in base alle caratteristiche del/lla candidato/a. Si richiede patente B e automuniti. Giorni di riposo: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Qualifica Istat: personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni. Luogo: Reggio. Offerta scade il 12.03.24.