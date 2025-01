Addio a monsignor Franceschini. Era arcivescovo emerito di Smirne

Saranno il vescovo di Istanbul e il vescovo di Smirne a celebrare oggi pomeriggio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Casalgrande i funerali di monsingnor Ruggero Franceschini, deceduto all’ età di 85 anni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Da circa otto anni l’Arcivescovo emerito di Smirne (Turchia), era ricoverato presso l’infermeria dei frati di via Ferrari Bonini in città a Reggio. Franceschini era nato il 1° settembre del 1939 a Saltino, frazione di Prignano sul Secchia, in provincia di Modena. Aveva ricoperto l’ incarico di Arcivescovo metropolita di Smirne dal 2004 al 2015. Dopo la cerimonia funebre la salma verrà tumulata nel locale cimitero, dove riposano i genitori. Lascia la sorella Rosanna, il fratello Peppino, la cognata Liliana e i nipoti.

gi.fi.