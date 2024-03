Addio al mitico partigiano ‘Colombo’. Bruno Rontauroli si è spento a 102 anni

Un pezzo di storia che se ne va. Il partigiano ‘Colombo’, al secolo Bruno Rontauroli si è spento alla veneranda età di 102 anni. Contadino originario di Viano, al momento della firma dell’armistizio si trovava in Croazia e da lì riuscì avventurosamente a ritornare in Italia. Decise di non imbarcarsi su una nave a causa dei grandi rischi che il viaggio avrebbe comportato e affrontò il rientro con mezzi di fortuna: arrivò a piedi in Veneto, poi nelle campagne modenesi, per giungere infine a casa. Bruno decise quindi di salire in montagna per combattere nella 76ª Brigata Sap. Operò sull’Appennino fino alla Liberazione, partecipando a una serie di azioni tra Scandiano, Albinea e Casina. Dopo la guerra si trasferì a Massenzatico, dove ha vissuto fino a ieri. Una volta terminato l’impegno lavorativo nella stalla sociale del paese si è dedicato alla festa dell’Unità, si è occupato del locale da ballo estivo “la Capannina” e all’Anpi. Lascia i figli Oscar, Ileana e Claudio. Domani i funerali alle 11,30 partendo dalla casa funeraria della croce verde per il cimitero di Covolo.