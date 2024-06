Addio Giancarlo, storico gestore dell’hotel Sporting da Donà

Addio a Giancarlo Donà, storico gestore dell’albergo-ristorante Sporting da Donà di Febbio di Villa Minozzo. Aveva 80 anni. Donà è stato colpito da un malore mentre si trovava in un appartamento a Cesenatico, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. "Papà si è spento a causa di un infarto: inutili purtroppo i soccorsi", dice il figlio Gianluca. Era molto conosciuto in tutta la montagna reggiana e non solo. Per tanti anni aveva gestito l’albergo-ristorante situato vicino alle piste da sci di Febbio.

Moltissimi i turisti che hanno conosciuto Donà e che hanno frequentato il suo locale, un punto di riferimento per tante persone anno dopo anno. Un’attività svolta, con grande impegno, assieme anche alla moglie Rita, da tempo deceduta. Il locale ora è condotto dai famigliari di Giancarlo.

"Papà – sottolinea il figlio Gianluca – collaborava ancora nella gestione dove nel passato operava principalmente come barista e cameriere ed era disponibile anche per altri compiti. Mamma Rita era invece la cuoca. Papà era una persona accogliente con la gente, sempre con il sorriso. Il nostro albergo è attivo da circa 50 anni, a lungo è stato un punto di riferimento per tanti sciatori". Il Comune di Villa Minozzo ieri ha espresso cordoglio e profondo dolore per la morte di Donà manifestando vicinanza alla sua famiglia. Giancarlo Donà lascia i figli William e Gianluca, le nuore, il fratello, la sorella, i nipoti e gli altri parenti.

La comunità di Febbio è in lutto per la scomparsa dell’albergatore-ristoratore del nostro Appennino. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Febbio. La salma del pensionato, terminata la funzione religiosa funebre, sarà poi accompagnata nel cimitero di Monzone nel comune di Toano. Questa sera, alle 20, nella chiesa di Febbio sarà recitato il rosario in suffragio del defunto.

La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte da devolvere a favore della Croce Verde di Villa Minozzo, importante associazione attiva nel vasto territorio montano di sua competenza.

Matteo Barca