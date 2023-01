Aereo scomparso dai radar a Reggio Emilia: "Ricerche a -10 gradi, è complicatissimo"

Reggio Emilia, 30 gennaio 2023 – Si sono concentrate nell’area del Sasso Tignoso e in tutta la zona di Pievepelago che arriva fino al confine con la Toscana, ieri, le ricerche del monomotore da turismo scomparso dai radar e pilotato dal 61enne reggiano Ivano Montanari. Nel modenese nessuna traccia. Oggi le perlustrazioni coinvolgeranno anche l’Appennino Reggiano. L’Aeronautica militare – che coordina le operazioni – ha dato ai soccorritori indicazioni precise su dove concentrare le ricerche probabilmente in base agli ultimi tracciati radar. C’è inoltre la testimonianza di un residente di Sant’Annapelago che prima di mezzogiorno avrebbe visto l’ultraleggero volare basso nella valle del Pelago verso il monte Albano. Erano le 11.39 quando Montanari ha contattato via radio la torre di controllo del campovolo di Reggio Emilia, da cui era partito, per comunicare che sarebbe rientrato: "Torno indietro, c’è brutto tempo", aveva detto il pilota, esperto e appassionato di aeromodellismo, da poco in pensione. La moglie del disperso, così come i molti amici, sono aggrappati alla speranza di trovarso il vita che si è fatta sempre più flebile col passare delle ore. “Stiamo lavorando su indicazioni fornite dall’aeronautica – spiega Raffaello Seghi, vice capostazione del Soccorso Alpino Monte Cimone – sono loro...