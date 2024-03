Afferrato per il collo da un balordo mentre passeggia col suo cane

Stava passeggiando con il proprio cane in via Adua, quando improvvisamente è stato sorpreso alle spalle ed afferrato per il collo da un aggressore. La vittima è riuscita a divincolarsi, ma nel tentativo di contattare le forze dell’ordine con il proprio cellulare, gli è stato sottratto dalle mani e poi colpito con un pugno al viso. Solo l’intervento di alcuni passanti hanno fatto desistere l’aggressore, il quale ha riconsegnto il cellulare per poi allontanarsi, ma continuando a rivolgere minacce alla vittima.

A seguito della colluttazione la vittima ha riportato lesioni poi giudicate guaribili in 15 giorni, una volta dimeso del pronto soccorso. E subito dopo è andato nella caserma dei carabinieri di Santa Croce a presentare una denuncia.

Da qui sono scattate le indagini dei militari che – grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona nonché all’aiuto di alcune testimonianze per ricostruire la vicenda – hanno identificato l’aggressore. Si tratta di un 51enne straniero, domiciliato nel reggiano, deferito alla procura di Reggio. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali, minacce e rapina.

Il procedimento, ora ancora in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al 19 marzo scorso, quando intorno alle 9 la vittima, un uomo di 55 anni, mentre passeggiava con il proprio cane in Via Adua, è stato aggredito alle spalle e afferrato dal collo da un 51enne.