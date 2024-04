Al Catomes Tot una serata tra letteratura e cinema

Un appuntamento all’insegna del cinema e della letteratura, quello in programma stasera al circolo sociale Catomes Tôt. Si inizia alle 20.30 con la presentazione di ‘Psycholove’ di Pier Francesco Grasselli, che dialogherà con Lara Maria Ferrari, madrina della serata. Ultimo romanzo dello scrittore reggiano, che lo sta presentando in diverse città italiane, ‘Psycholove’ rappresenta la messa a nudo del cuore dell’autore libertino, per come siamo soliti conoscerlo. Al centro non c’è il racconto dell’ars amatoria del nostro, oggetto di altri libri specifici, ma un’ossessione d’amore di cui è preda lo scrittore stesso, che per la prima volta dichiara al pubblico di essersi innamorato veramente e per questo di essersi esposto alle sofferenze d’amore. A seguire, per la rassegna ‘I Re del cinema’ organizzata dal circolo, il pubblico potrà assistere alla proiezione in anteprima del film ‘La leggerezza della farfalla’, liberamente ispirato ad un racconto di Sir Arthur Conan Doyle, per la regia di Gian Luca Carretti.