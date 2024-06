Al Sociale per i bambini la rassegna ’Gulp!’

Oggi e domani alle 17 un doppio appuntamento al teatro Sociale di Gualtieri, dedicato al teatro di figura per bambini e famiglie. Oggi va in scena "Aladino e il genio della lampada magica", domani lo spettacolo "Ti vedo. Storia di un bambino, una Basilisco e una strega", nell’ambito della rassegna Gulp!

Oggi è protagonista il Teatro dell’Erba matta con la storia di Aladino, proposta con gli strumenti del teatro di figura, le tecniche del teatro d’ombre tipico della tradizione orientale, una straordinaria scenografia realizzata artigianalmente, musiche originali e una varietà infinita di voci differenti, Daniele Debernardi porta in scena il lungo viaggio di Aladino alla ricerca della lampada magica. Durante il percorso Aladino incontrerà un potente Mago, un misterioso Genio, l’amore per la principessa Budur. Le scenografie dello spettacolo sono in legno dipinte ad olio seguendo le tavole iconografiche della cultura persiana, i personaggi sono rappresentazione di popoli e culture mediorientali.

E domani alle 17 tocca a Emanuela Dall’Aglio con un spettacolo che è fresco di debutto. Un abito-storia che racconta un mito. Una grande gonna che contiene in sé tutti gli elementi di questa storia. Una montagna di stoffa rossa in cui una narratrice racconta di una strega e del suo Basilisco.

"L’uomo ha bisogno di costruire e combattere mostri che racchiudono in sé il male e i difetti del mondo, e questo spettacolo nasce proprio con la creazione di un mostro, con il rito magico che fa nascere un Basilisco", spiega Emanuela Dall’Aglio.

Inoltre, nelmese di giugno, per i bambini dei nidi tornano a teatro le attrici di Progetto g.g. con "Lucy Star", una suggestiva narrazione teatrale condotta da Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti, costruita appositamente per Gulp!

Antonio Lecci