Al via i corsi di formazione al Cfp

Sono in fase di avvio nuovi corsi di formazione professionale al Cfp Bassa Reggiana di Guastalla, che propone nuove opportunità formative per diverse esigenze. Sono in fase di allestimento corsi base e aggiornamento antincendio, di primo soccorso, alimentaristi Haccp, aggiornamento Rls, abilitazione e aggiornamento per conduzione di carrelli elevatori, corsi per conduzione di carro ponte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro formazione professionale Bassa Reggiana (tel. 0522-835217). Per essere aggiornati sulle nuove opportunità formative del Cfp è possibile anche consultare la pagina web del Centro di formazione. Si tratta di corsi che risultano molto utili per garantire una adeguata formazione a figure professionali, alcune delle quali risultano essere molto richieste nel mercato del lavoro.