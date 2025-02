Al via i laboratori per studenti tra atmosfere da mille e una notte

Torna il progetto "Volt. Laboratori di teatro ad alto potenziale" che il Teatro Sociale di Gualtieri rivolge a studenti delle scuole di Gualtieri e Boretto. In programma nove laboratori gratuiti, un unico tema generale, uno spettacolo finale collettivo allestito in un contesto paesaggistico naturale, con quasi 200 bambini e ragazzi coinvolti. Questa edizione condurrà i ragazzi fra le atmosfere orientali de "Le mille e una notte". Al centro l’epica figura di Shahrazad, simbolo ancora oggi della resistenza del femminile alla violenza del maschile. Il progetto nasce da un’idea dell’associazione Teatro Sociale di Gualtieri che da più di dieci anni si impegna a incoraggiare l’interesse per la cultura facendo vivere l’esperienza teatrale come momento di riflessione, crescita personale e opportunità per costruire relazioni. Sono sei i laboratori per le scuole elementari e medie, che si confronteranno con "Le mille e una notte", fra incontri a cadenza settimanale da febbraio a maggio. A questi si uniscono tre laboratori dedicati alle scuole dell’infanzia. I laboratori sono condotti da Tommaso Monza, Magda Mantovani, Francesco Garuti, Claudia Rossi Valli, Davide Villani, Federico Russo. Il percorso culminerà in uno spettacolo collettivo, in programma il 2 maggio.

a.le.