Alessandro Marverti sarà Enrico V: "Per me una grande emozione"

Sarà il romano Alessandro Marverti, l’attore chiamato a vestire i panni di Enrico V alla edizione numero 58 del Corteo Matildico di Quattro Castella, il 26 maggio.

L’attore 38enne, romano ma con origine emiliane da parte di nonno, ha impersonato Gigio nella serie tv "Romanzo criminale", lavorando anche sotto la guida di Ascanio Celestini, Carlo Verdone e Gabriele Muccino. Marverti affiancherà la collega Enrica Guidi, chiamata a impersonare Matilde di Canossa.

Enrica, 39 anni, è originaria di Cecina, facendo conoscere artisticamente nel ruolo di Tiziana nella serie televisiva "I delitti del BarLume". Nel 2014 è stata Ambra nel film "Tutto molto bello" di Paolo Ruffini, tre anni dopo protagonista in "Innamorati di me", oltre che concorrente di Celebrity MasterChef.

Per Alessandro Marverti non è una novità vestire abiti di personaggi storici: "Ad inizio carriera ho fatto esperienza di teatro di strada a Roma – confida – interpretando personaggi storici. A Quattro Castella, mi immagino di riprovare queste sensazioni, ma su scala amplificata, essendo una delle più importanti rievocazioni storiche in Italia. Sono emozionato anche perché mi ritroverò davanti un pubblico che ha visto interpretare il personaggio di Enrico V più volte di quanto io avrò occasione di provare il mio ruolo da qui al 26 maggio. Una bella sfida".

Ma Alessandro è già pronto a vestire i panni del sovrano: "L’idea – aggiunge – è quella di portare in scena un personaggio "in diagonale", capace di avanzare ed arretrare nel dialogo con Matilde. Quella di Enrico V è una figura bella e controversa all’interno della storia, un ragazzo giovane capace di congiurare ai danni del padre, ma nello stesso di fare un passo indietro riconoscendo porzioni di potere da una donna, non proprio così banale nel Medioevo".

Per lui sarà pure l’occasione di conoscere la collega Enrica Guidi: "Ho seguito la serie tv in cui lei è protagonista – dice Marverti – ma finora non la conoscevo personalmente. Ci siamo incontrati per le prove e devo dire che è davvero una persona squisita, molto intelligente, una donna fantastica: Non vedo l’ora di essere in scena con lei a Quattro Castella".

La festa inizia venerdì 24 maggio alle 20,30 con al cena medievale, sabato 25 dalle 15 rievocazioni nel villaggio medioevale con tante animazioni, mentre domenica 26 il corteo storico si svolge nel pomeriggio, con centinaia di comparse in costumi d’epoca.

Antonio Lecci