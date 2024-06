Alessandro Vecchi "6 Unico!". Addio stile Totti per lo stopper

Di recente ha dato l’addio al calcio giocato, dopo una lunga carriera tra professionisti di serie C e campionati dilettanti, con una parentesi giovanile perfino in azzurro con la nazionale Under 17 e quella Under 19. Ma Alessandro Vecchi, 33 anni, guastallese, ha deciso che il saluto ufficiale all’attività pedatoria doveva avere come scenario lo "Sport Party 36 ore", un torneo multidisciplinare a scopo benefico a cui ha preso parte per ben nove edizioni, vincendone due. E così, poco prima della finale del calcetto, Alessandro Vecchi, accompagnato dalla compagna e da piccoli figli di amici, ha deciso di fare il classico "giro di campo", imitando in modo ironico la festa di saluto di Francesco Totti. E così la compagna, pure lei bionda, ha indossato una maglietta con la scritta "6 unico", accogliendo l’applauso del folto pubblico accompagnata dai bambini (foto). Proprio come avvenne al "Pupone" nel 2017 allo stadio Olimpico di Roma.

Vecchi, classe 1991, ha iniziato a giocare nelle giovanili del Parma, poi tra i professionisti in C, tra Spal e Mantova, tra i dilettanti a Lentigione, Grosseto, nella Correggese, al Delta Porto Tolle, Carpaneto di Piacenza, nel Borgosesia (Vercelli), a Felino di Parma e alla Riese. Alessandro Vecchi ha giocato con successo come difensore. Ora è vice allenatore dell’Under 17 al Sassuolo calcio. Ma è sempre stato forte il suo legame con il torneo "36 ore" di Guastalla, grazie anche all’amicizia che lo lega agli organizzatori (foto di gruppo) e ai ragazzi che hanno giocato con lui, arrivando quasi sempre nella fase finale del calcetto.

Nell’edizione dello Sport Party che si è svolta lo scorso fine settimana per il calcetto ha vinto la formazione del Beverton Elite sulle quaranta squadre partecipanti. Nel beach volley vittoria per i Bauceland su 24 formazioni iscritte, i Cavallucci hanno trionfato nel basket, Gabriele Rodella nel tennis. Lo Sport Party prevede anche spazi goliardici e ricreativi con relativi premi: il trofeo per la "baracca" è andato ai Cavallucci, il miglior accampamento è stato quello della Banda Barsot, la maglia rosa a Salvatore Gifuni. Il tema dell’edizione 2024 della manifestazione erano le Olimpiadi, con tutte le squadre chiamate a interpretare questo argomento tra giochi, aperitivi sportivi, arrivando perfino a travestimenti che hanno permesso di vedere all’opera Obelix e Asterix, più altri divertenti personaggi.

Antonio Lecci