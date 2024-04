Alloggi sfitti e ‘Patto per la casa’: l’incontro

L’amministrazione di Rubiera ha convocato un incontro pubblico per oggi alle 19 in municipio per spiegare tutti i vantaggi e opportunità riconosciute dal programma regionale ai proprietari che metteranno a disposizione i propri alloggi sfitti per il ‘Patto per la casa’. Il programma della Regione, a cui ha aderito il Comune di Rubiera, prevede garanzie e incentivi fiscali. E’ sempre più difficile trovare una casa in affitto pure a Rubiera, anche per le famiglie che hanno redditi da lavoro stabile. Sarà attivo un fondo a copertura di affitti e spese condominiali non corrisposte oltre alle eventuali spese legali. Per sostenere questa iniziativa il Comune di Rubiera ha poi deliberato l’applicazione dell’aliquota Imu agevolata del 6 per mille, che si aggiunge alla ‘cedolare secca’ Irpef ridotta al 10%, assicurando un notevole risparmio ai proprietari anche di piccoli appartamenti. Il proprietario potrà decidere se stipulare il contratto di affitto direttamente con l’inquilino oppure con Acer Reggio. Il Comune svolgerà un attento ruolo di vigilanza e controllo. Per info: 0522/236675. m. b.