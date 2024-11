Alluvione, alimenti e coperte donati per gli animali

Il sindacato di polizia Siulp reggiano in soccorso delle strutture di accoglienza per animali, rimasti allagati un mese fa a causa del maltempo. Per gli ospiti del canile comunale di Reggio, in vista delle fredde notti da affrontare nelle prossime settimane, il Siulp ha donato coperte e cibo, grazie all’impegno e alla sensibilità degli operatori della polizia di Stato. "Questa iniziativa, nata dalla volontà comune di supportare gli amici a quattro zampe durante i mesi più freddi – dice Aldo Aragiusto del Siulp – dimostra ancora una volta come la solidarietà possa essere una forza concreta. Il cibo insieme alle coperte saranno di grande aiuto per garantire calore e confort agli animali ospitati nella struttura. Ringraziamo il questore Giuseppe Maggese che si è dimostrato molto sensibile a questa importante iniziativa di solidarietà mettendoci a disposizione un mezzo della polizia per trasportare tutto il materiale raccolto fino al canile. Gli agenti sono sempre impegnati in prima linea nel prevenire e contrastare il fenomeno triste e indegno dell’abbandono degli animali. Un ringraziamento anche a tutte le persone che hanno contribuito, dimostrando non solo generosità ma anche sensibilità verso il benessere degli animali. Grazie anche al personale del canile, come sempre disponibile".