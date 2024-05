Amalia Ercoli Finzi: dal sacrificio alle stelle

Nelle ore di Italiano e Scienze abbiamo intrapreso un percorso riguardante le donne in campo scientifico. Ci siamo soffermati soprattutto sulla storia di Amalia Ercoli Finzi e sulla lettura del suo libro "Sei un universo", scritto insieme alla figlia Elvina. Abbiamo anche visto una trasmissione chiamata "Figlie delle stelle", nella quale Amalia, insieme alla figlia, ha raccontato la sua storia. Amalia è un ingegnere aerospaziale ed è riuscita ad avverare il suo sogno, andando oltre le idee sessiste. Nata il 20 aprile del 1937 a Gallarate, fin da bambina ha avuto passione per lo spazio, a cui ha dedicato gran parte della vita, ma è riuscita anche ad essere moglie e madre di cinque figli. Diventando adolescente, cominciò a rendersi conto della realtà che la circondava, nella quale le donne avevano un ruolo fisso: mogli, madri e basta. Amalia, in un’epoca non ancora pronta, ha sfidato le convenzioni, frequentando il Politecnico di Milano, laureandosi con il massimo dei voti in ingegneria aeronautica. Pensiamo che debba essere stato difficile per lei inserirsi e farsi strada in un ambiente prettamente maschile. Ancora oggi è difficile intraprendere per noi ragazze studi scientifici, figuriamoci alla sua epoca. Perché sono presenti questi stereotipi? Per noi il problema è proprio nella società in cui viviamo, nel quale le regole sono state dettate dagli uomini e la battaglia che una donna deve intraprendere per far riconoscere le proprie qualità è un processo invece immediato per gli uomini. Durante la sua vita Amalia ha dovuto lottare contro molti pregiudizi, soprattutto all’università dove i ragazzi si stupivano della bravura di una ragazza in campo scientifico. Quello che dovremmo prendere come esempio sono i principi di cui Amalia parla nel libro. Rivolgendosi a tutte le donne, spiega quali siano i punti fondamentali per riuscire a realizzarsi: avere stima di sé, puntare in alto, collaborare, focalizzarsi su pochi elementi ed avere spirito di iniziativa. Dal nostro punto di vista ci vuole tutto questo per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Andando contro le opinioni altrui, contro gli stereotipi di genere. Nel corso della Storia sono stati fatti passi enormi per l’emancipazione femminile, tanto da essere un tema al centro del dibattito politico e culturale. Nel 2015 la parità di genere è diventato persino un obiettivo dell’Agenda 2030 (il quinto). C’è ancora molta strada da fare. Come dice anche Amalia dall’impegno si arriva pian piano ai risultati. Alle stelle. Dovremmo spegnere la tv, aprire più spesso libri come questo di Amalia Ercoli Finzi e poterne parlare in classe come abbiamo fatto noi: è un primo passo per cercare di estirpare fin da giovanissimi l’idea di discriminazione e disuguaglianza tra generi.

Gloria Aiello , Aurora Caliendo, Sofia Mongelluzzo, Lorenzo Rondini, Veronica Saturnino III E