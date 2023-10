Amos ’Gianni’ Beneventi è morto: addio all’amato artigiano e barista

Vasto cordoglio a Vezzano per la morte dell’ex artigiano Amos ‘Gianni’ Beneventi. Aveva 79 anni. Il decesso è avvenuto lunedì sera al Santa Maria Nuova. Beneventi, conosciuto da tutti come Gianni, da tempo lottava contro una grave malattia. A Vezzano, dove viveva, era molto noto come artigiano. Nel 1977 aveva iniziato a gestire un’attività a conduzione familiare per assemblaggi di materie plastiche. Nell’azienda, in cui Beneventi aveva lavorato per oltre 30 anni, erano poi subentrati i figli e poi trasferita in provincia di Piacenza. In giovane età Gianni aveva pure gestito un bar in via Emilia a Reggio. Era un grande appassionato di ciclismo. Fu anche un ciclista amatoriale di un gruppo sportivo reggiano. Beneventi due anni fa era stato colpito da due gravi lutti per la prematura scomparsa, a soli 47 anni, del figlio Andrea, stroncato nel giugno del 2021 da una malattia. Nel novembre 2021 era deceduta anche la moglie Loretta Spaggiari. I funerali del 79enne si svolgeranno oggi alle 16.15 partendo dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio per raggiungere il cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione della salma. Il corteo a piedi si formerà dal cancello del camposanto. La camera ardente verrà allestita dalle 8 alle 15.30 di oggi. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte a favore dell’Auser di Vezzano sul Crostolo. Beneventi lascia il figlio Matteo con Elena, la nuora Alessandra, la nipote Nicole e gli altri parenti.

