"Appoggiamo solo Ricostruiamo Reggiolo’. Gli elettori non disperdano il voto verso altri"

I portavoce provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (Alessandro Aragona, Roberto Salati e Gianluca Nicolini) confermano l’appoggio alla lista "Ricostruiamo Reggiolo", guidata da Manila Maffei. "Il centrodestra ufficiale è presente e riconoscibile tramite i propri simboli congiuntamente a quello di Ricostruiamo Reggiolo. Invitiamo gli elettori a non disperdere il voto verso altri progetti che non rappresentano le forze politiche al governo del Paese. Con riferimento specifico alla Lista Civica Centrodestra a Reggiolo", dicono Aragona, Salati e Nicolini. Una simile situazione a Gualtieri, dove Fdi, Fi e Lega appoggiano la lista civica GualtieRinnova di Cristina Reda, pur se in campo si schiera anche la lista Centrodestra a Gualtieri, guidata da Stefania Cacciani. In entrambi i Comuni presenti anche liste di centrosinistra appoggiate dal Pd, guidate da Roberto Angeli (a Reggiolo) e da Federico Carnevali (a Gualtieri).