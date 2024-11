Apre il nuovo poliambulatorio Save: "Scommettiamo sui piccoli paesi"

È stato inaugurato recentemente un centro medico a Viano: un nuovo punto di riferimento per la salute per i cittadini. L’apertura del poliambulatorio Save rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari della zona montana. In un territorio spesso svantaggiato dal punto di vista logistico, Save si pone l’obiettivo di ridurre la distanza tra i pazienti e i servizi di alta qualità, offrendo soluzioni innovative e una rete di specialisti competenti. Un progetto nato dalla determinazione di una coppia che vive a Viano, frutto della visione e impegno di Emanuele Federico Vecchi e della dottoressa Giuseppina Sarcone (foto), rispettivamente amministratore e direttore sanitario della struttura.

Dopo una carriera da dirigente, Vecchi ha deciso di lasciare un ruolo consolidato per dedicarsi a questa iniziativa, investendo nella salute del territorio insieme a sua moglie. I coniugi hanno dato vita a un progetto che combina competenza, tecnologia e attenzione al benessere umano. "Abbiamo deciso di scommettere su Viano perché crediamo che anche le piccole comunità meritino accesso a cure di alta qualità senza dover affrontare lunghi spostamenti – dicono Vecchi e Sarcone –. Save nasce come risposta a una mancanza di servizi, ma è anche un simbolo di speranza per il futuro: vogliamo costruire qualcosa di solido guardando al domani con innovazione e attenzione ai bisogni reali delle persone".

Un team di specialisti al servizio della comunità con professionisti esperti, ognuno con un ruolo specifico: i medici Giuseppina Sarcone (direttore sanitario), Chiara Secchi (endocrinologa e diabetologa), Arcangelo Colonna (ginecologo), Stefano Cappa (biologo nutrizionista), Davide Deinite (podologo), l’infermiere Davide Beghi e Felicina Scalera. Molti i servizi attivi tra cui il punto prelievi a libero accesso. La struttura offre inoltre visite specialistiche, diagnostica avanzata, check-up personalizzati, corsi di formazione per aziende. L’idea dei fondatori è quella di ampliare ulteriormente la gamma di servizi proposti, includendo nuovi specialisti e attrezzature diagnostiche sempre più avanzate.

Matteo Barca