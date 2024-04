Arca, approvato il piano investimenti. Stanziati 155 milioni

Approvato dal consiglio locale di Atersir, il piano di investimenti Arca per il territorio reggiano. La società – che da gennaio è socio privato di minoranza di Ireti che gestisce il serivizio idrico integrato nella provincia reggiana (Toano escluso) – ha stanziato 155 milioni per il piano operativo per il periodo 2024-2029. Di cui 148 a carico del gestore e i restanti provenienti da finanziamenti pubblici. Tra gli interventi più significativi la sostituzione della rete di acquedotto mirati alla riduzione significativa delle perdite idriche l’ottimizzazione del funzionamento dei sistemi fognari e l’adeguamento o potenziamento degli impianti esistenti, nonché tutte le attività di sostituzione dei contatori.