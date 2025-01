Arduini, ciao Rubiera. È ufficiale in Regione

Laura Arduini, assessora a Rubiera e prima dei non eletti nel collegio di Reggio Emilia alle ultime regionali, ieri si è ufficialmente dimessa dai suoi incarichi nel Comune della zona della ceramica ed è subentrata ad Alessio Mammi nell’assemblea legislativa di viale Aldo Moro a Bologna. Mammi, infatti, ha rinunciato al seggio da consigliere per svolgere il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura e ai rapporti con l’Europa.

Arduini, sempre ieri, ha salutato la sua nomina con un post sui suoi social. "Con grande emozione annuncio il mio ingresso nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna come consigliera regionale, dopo la nomina di Alessio Mammi come assessore, che ringrazio di cuore – ha scritto la segretaria regionale dei Giovani Democratici –. Desidero anche ringraziare chi ha creduto in noi, nelle nostre idee e nella nostra capacità di rappresentare la voce delle nuove generazioni. Questo risultato è il frutto di un lavoro condiviso e di una visione che mette al centro ascolto, cura e impegno concreto per la comunità. Sono pronta – ha continuato nella nota – a lavorare per portare nelle istituzioni le istanze di giovani, donne e lavoratori. Farò del mio meglio per essere sempre vicina alle persone, con un approccio basato sull’ascolto e sulla capacità di costruire soluzioni. Ora a testa bassa si continua a lavorare, per curare il futuro".

Arduini, come noto, va a rinforzare non poco il prospero contingente reggiano in Regione. Recentemente sono stati nominati anche Luca Vecchi come capo di gabinetto e Giammaria Manghi come delegato allo Sport nella segreteria politica di Michele de Pascale.

red. cro.