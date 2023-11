Argo Tractors all’avanguardia. Vinti due prestigiosi premi

Affermazione completa per Argo Tractors al "Tractor of the year 2024", prestigioso premio all’eccellenza nella meccanizzazione agricola. Il gruppo con quartier generale a Fabbrico ha conquistato premi in entrambe le categorie in cui era candidato: Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic è risultato il migliore nel Best of Specialized, mentre McCormick X5.120 P3-Drive ha vinto il Best Utility. "E’ una grande soddisfazione – dice il presidente di Argo Tractors, Valerio Morra (foto) – che certifica l’impegno del gruppo nella produzione di trattori all’avanguardia, capaci di rispondere in modo completo alle esigenze degli operatori e del mondo che ci circonda, con uno sguardo attento alla sostenibilità e rivolto verso il futuro. In questa straordinaria giornata rivolgo un ringraziamento speciale ad ogni collaboratore del nostro gruppo che, pur nella sua dimensione internazionale, mantiene sempre lo spirito di una famiglia unita. E questo per noi è motivo di orgoglio ed uno dei nostri punti di forza. Questi successi confermano la forza dello sviluppo di prodotti e servizi di qualità eccellente".