Arriva Berlato (FdI): "Nega il Covid"

Domani alle 12,30 alla sede di ’Ricostruiamo Reggiolo’ di Manila Maffei, è atteso per un incontro l’europarlamentare Sergio Berlato di FdI. Una presenza "contestata" dalla lista di Centrosinistra: "Berlato è un noto negazionista e sostenitore che il Covid sia stato un grande imbroglio. Per noi è un insulto per le vittime del Covid e per i sanitari che hanno lottato giorno e notte per salvare tante vite". Replicano da ’Ricostruiamo’: "Si meravigliano solo perché l’ospite è espressione di una dimensione valoriale politico-dottrinaria diversa dalla loro. Se ne facesse una ragione".