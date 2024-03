Artigiano cade dalla scala. Traumi a un braccio e una gamba

Un artigiano di 53 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro accaduto in una abitazione di via XI Settembre, nei pressi del centro commerciale al Baccanello di Guastalla. In uno degli alloggi del quartiere Le Fornaci, accanto al supermercato Conad, nella tarda mattinata di ieri l’artigiano è caduto da una scaletta, su cui si trovava per manutenzione a un condizionatore a parete. Nella caduta, avvenuta da una scaletta di piccole dimensioni, da un’altezza inferiore ai due metri, l’uomo ha riportato traumi ortopedici di media gravità a braccio e gamba sinistra. Sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale insieme all’autoinfermieristica per le prime cure. L’infortunato, residente a Guastalla, è stato poi trasportato al vicino pronto soccorso ospedaliero per completare le medicazioni. Non risultano traumi a organi vitali. L’artigiano non è in pericolo di vita. Per chiarire la dinamica dell’infortunio ieri mattina in via XI Settembre sono intervenuti anche tre operatori del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl e una pattuglia dei carabinieri.