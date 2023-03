Attacco hacker alle tabaccherie Sigarette a dieci centesimi ai distributori automatici

Anche nella nostra provincia le tabaccherie sono diventate bersaglio di un attacco hacker. Gli esperti informatici si sono insinuati nella rete di Laservideo – una delle principali aziende produttrici di distributori automatici, sede nella vicina Suzzara – per lanciare dallo schermo delle macchine messaggi a favore dell’anarchico Cospito e per consentire l’acquisto di sigarette a 10 centesimi al pacchetto.

"Ci siamo subito allertati – spiega Luca Fornaciari, presidente della Federazione italiana tabaccai di Reggio – e già nella serata di sabato abbiamo diramato al volo un’allerta a tutti gli associati per invitarli a spegnere immediatamente gli erogatori automatici qualora fossero della Laservideo. Questa, che peraltro è un’azienda all’avanguardia, da sola è riuscita in qualche caso a bloccare delle macchine, impedendo la cessione delle sigarette". I colpiti? "Nel Reggiano credo meno di una decina, ma i controlli non sono finiti".

La crisi informatica ieri era ancora in corso. Il danno, per alcuni esercenti, è stato duplice: alla cessione quasi gratuita di tabacchi si aggiunge la perdita di guadagni dovuta allo spegnimento forzoso, per più giorni, dei distributori automatici (nelle foto: spenti o impegnati in ’operazioni di servizio’).

La Fit reggiana ieri ha anche diramato una nota per invitare gli associati a presentare regolare denuncia alle forze di polizia; allo scopo, ha preparato una sorta di bozza da integrare con i propri dati.

I tabaccai sono stati invitati a trasmette anhe a Laservideo copia della denuncia. Si preannuncia una complicata vertenza.

